5 месяцев войны: что больше всего беспокоило предпринимателей – отчет Совета бизнес-омбудсмена

В апреле-июне этого года Совет бизнес-омбудсмена получил 261 обращение и завершил расследование 171 дела - чаще всего бизнес беспокоили вопросы расширения перечня товаров критического импорта.

Об этом говорится в отчете СБО.

Так, чаще всего бизнес беспокоили вопросы расширения перечня товаров критического импорта (82), взаимодействия с налоговой (34), бронирования критически важных работников (13), трансграничной логистики и пересечения границы (7), а также релокации в пределах страны и за границу (3 ).

"С начала работы линии поддержки критический импорт составил почти треть обращений бизнеса в учреждение. Совет помог десяткам компаний оформить заявления на добавление новой товарной категории к перечню. Среди таких, например, агротехника для посевной кампании, популярные среди военных и переселенцев "буржуйки", и кирпич, необходимый для восстановления домов и инфраструктуры от разрушений", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что СБО предоставил предпринимателям консультации по налоговым изменениям в период военного положения, в частности, переходу на упрощенную систему налогообложения по ставке 2%, а также бронирование критически важных работников, чтобы работа предприятий, несмотря на войну, продолжалась.

Отмечается, что увеличение количества запросов по налоговой тематике произошло из-за возобновления работы электронной системы администрирования НДС в конце мая.

В течение мая-июня предприниматели начали возвращаться к традиционным налоговым проблемам, среди которых: блокирование регистрации налоговых накладных, невыполнение судебных решений по регистрации налоговых накладных и включение в перечень рисковых плательщиков.

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Сохранило свою актуальность для бизнеса и вопросы трансграничного перемещения товаров между Украиной и странами-членами ЕС.

В частности, Совет помог компаниям экспортировать украинские продукты транзитом через Польшу и преодолеть логистические препятствия в импорте.

Напомним:

Кабинет министров отменил перечень товаров критического импорта – для импорта услуг ограничения еще продолжают действовать в частичном объеме.

Экономическая правда