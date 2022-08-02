Uber во втором квартале понес убытки более чем на 2,5 миллиарда долларов

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Американская компания Uber Technologies во втором квартале понесла убытки, но удвоила выручку вдвое, превысив прогнозы аналитиков.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В компании отметили, что чистый убыток в апреле-июне составил $2,6 млрд, или $1,33 на акцию, по сравнению с прибылью в размере $1,14 млрд, или $0,58 на акцию, за аналогичный период 2021 года.

Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал квартальный ущерб в размере 27 центов на акцию.

Негативным фактором для компании стало списание 1,7 млрд долл., обусловленное преимущественно переоценкой стоимости инвестиций в фирмы Aurora, Grab и Zomato.

Главный показатель рентабельности операций Uber составлял 364 млн долл., тогда как годом ранее показатель был отрицательным – -509 млн долл.

Квартальная выручка Uber поднялась более чем вдвое – до $8,07 млрд с $3,93 млрд годом ранее. Опрошенные FactSet эксперты в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 7,36 млрд долларов.

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Выручка в сфере доставки еды (Uber Eats) выросла на 37% по сравнению со вторым кварталом прошлого года, до 2,69 млрд долл., в сегменте такси - в 2,2 раза (на 120%), до 1,62 млрд долл.

Совокупный объем заказов компании увеличился на 33% – до $29,08 млрд, в том числе заказы Uber Eats выросли на 7% – до 13,88 млрд долл., сервиса такси – на 55%, 13,36 млрд долл. Заказы логистического подразделения взлетели более чем в пять раз и составили 1,84 млрд дол.

Количество пользователей платформ Uber (активность аккаунта не реже одного раза в месяц) в прошлом квартале повысилось на 21% - до 122 млн.