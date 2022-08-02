Uber во втором квартале понес убытки более чем на 2,5 миллиарда долларов
Американская компания Uber Technologies во втором квартале понесла убытки, но удвоила выручку вдвое, превысив прогнозы аналитиков.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
В компании отметили, что чистый убыток в апреле-июне составил $2,6 млрд, или $1,33 на акцию, по сравнению с прибылью в размере $1,14 млрд, или $0,58 на акцию, за аналогичный период 2021 года.
Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал квартальный ущерб в размере 27 центов на акцию.
Негативным фактором для компании стало списание 1,7 млрд долл., обусловленное преимущественно переоценкой стоимости инвестиций в фирмы Aurora, Grab и Zomato.
Главный показатель рентабельности операций Uber составлял 364 млн долл., тогда как годом ранее показатель был отрицательным – -509 млн долл.
Квартальная выручка Uber поднялась более чем вдвое – до $8,07 млрд с $3,93 млрд годом ранее. Опрошенные FactSet эксперты в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 7,36 млрд долларов.
Выручка в сфере доставки еды (Uber Eats) выросла на 37% по сравнению со вторым кварталом прошлого года, до 2,69 млрд долл., в сегменте такси - в 2,2 раза (на 120%), до 1,62 млрд долл.
Совокупный объем заказов компании увеличился на 33% – до $29,08 млрд, в том числе заказы Uber Eats выросли на 7% – до 13,88 млрд долл., сервиса такси – на 55%, 13,36 млрд долл. Заказы логистического подразделения взлетели более чем в пять раз и составили 1,84 млрд дол.
Количество пользователей платформ Uber (активность аккаунта не реже одного раза в месяц) в прошлом квартале повысилось на 21% - до 122 млн.