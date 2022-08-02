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Приложение "Воздушная тревога" будет предупреждать о химической и радиационной опасности – Минцифры

Вторник, 2 августа 2022, 15:20 - Алексей Павлыш

Через приложение "Воздушная тревога" пользователи теперь смогут получить уведомление о начале и завершении пяти типов тревог.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

Так, благодаря обновлению пользователи получают уведомление о начале и завершении 5 типов тревог:

  • воздушная тревога
  • артиллерийский обстрел
  • уличные бои
  • химическая угроза
  • радиационная опасность.

Отмечается, что для каждого типа тревоги созданы уникальные оповещения.

"Кроме звуковых сигналов, приложение также посылает текстовые сообщения с рекомендациями действий в зависимости от вида угрозы.

Информацию о всех видах опасности передают ответственные операторы в областных администрациях Украины. Координацию тревог обеспечивают очередные ГСЧС", - говорится в сообщении.

В Минцифре добавили, что приложение загрузили 11 миллионов раз.

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Обновления доступно для пользователей по ссылкам:

Приложение "Воздушная тревога" разработано Ajax Systems вместе с IT-компанией stfalcon.com и при поддержке Минцифры.

Экономическая правда

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