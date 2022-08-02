Приложение "Воздушная тревога" будет предупреждать о химической и радиационной опасности – Минцифры
Через приложение "Воздушная тревога" пользователи теперь смогут получить уведомление о начале и завершении пяти типов тревог.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.
Так, благодаря обновлению пользователи получают уведомление о начале и завершении 5 типов тревог:
- воздушная тревога
- артиллерийский обстрел
- уличные бои
- химическая угроза
- радиационная опасность.
Отмечается, что для каждого типа тревоги созданы уникальные оповещения.
"Кроме звуковых сигналов, приложение также посылает текстовые сообщения с рекомендациями действий в зависимости от вида угрозы.
Информацию о всех видах опасности передают ответственные операторы в областных администрациях Украины. Координацию тревог обеспечивают очередные ГСЧС", - говорится в сообщении.
В Минцифре добавили, что приложение загрузили 11 миллионов раз.
Обновления доступно для пользователей по ссылкам:
- iOS: https://apple.co/3vujkLd
- Android: https://bit.ly/3JmeJ3A
- Huawei: https://bit.ly/3QgpIh5
Приложение "Воздушная тревога" разработано Ajax Systems вместе с IT-компанией stfalcon.com и при поддержке Минцифры.
Экономическая правда