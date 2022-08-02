Rozetka разрешила компаниям хранить товары на складах в Киеве и Львове

Крупнейший украинский онлайн-ритейлер Rozetka заявил, что готов предоставить свои склады для хранения товаров всем компаниям, а не только продавцам маркетплейса.

Об этом говорится в сообщении ритейлера.

Пока услуга доступна на складах в Киеве и Львове. Срок хранения товаров не ограничен.

"Перевезти их на склад онлайн-ритейлера можно как самостоятельно, так и доступными сервисами курьерской доставки", - говорится в сообщении.

"Из-за боевых действий многие наши коллеги потеряли склады, где можно было безопасно держать свои товары, и вынуждены срочно эвакуировать их и искать новые площади для хранения.

Мы готовы помочь и предоставить к их услугам свои логистические центры высшего класса", - заявил соучредитель Rozetka Владислав Чечеткин.

Экономическая правда