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НБУ запускает сайт по финансовой грамотности: цель и целевая аудитория

Вторник, 2 августа 2022, 12:52 - Экономическая правда

Национальный банк презентовал сайт по финансовой грамотности "Талан", который предназначается в первую очередь для подготовки педагогов.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В регуляторе рассказали, что основной целью создания сайта является формирование и развитие общества педагогов-тренеров по финансовой грамотности в Украине.

"Запуск такой информационной площадки будет способствовать повышению финансовой осведомленности украинцев, усилению квалификации педагогов в сфере финансовой грамотности, привлечению педагогов, детей и молодежи к мероприятиям НБУ и более широкому распространению учебных материалов по финансовой грамотности", – уверены в Нацбанке.

По данным исследования проекта USAID "Трансформация финансового сектора" и НБУ, уровень финансовой грамотности украинцев находится на отметке 12,3 балла из 21 возможного. В то же время минимальный целевой уровень, рекомендованный Организацией экономического сотрудничества и развития, составляет 14 баллов.

Самый низкий показатель среди участников исследования имеет возрастная группа 18-24 года. Среди основных причин столь низкого уровня финансовой грамотности называют следующие:

  • предмет финансовой грамотности преподается только в 10% школ;
  • нет системы качественной подготовки преподавателей по этому предмету;
  • в семьях обычно избегают разговоров о финансах;
  • у детей в большинстве своем отсутствует опыт пользования финансовыми услугами.

В то же время 79% украинцев хотят, чтобы курс финансовой грамотности преподавался в школе.

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"Сайт "ТАЛАН" – это первый шаг Национального банка для подготовки учителей, которые будут преподавать предмет "Предпринимательство и финансовая грамотность" в школах. Второй наш шаг – организация обучения для учителей", – отметил заместитель Председателя Национального банка Алексей Шабан.

Экономическая правда

НБУ
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