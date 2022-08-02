Дело об уклонении от уплаты налогов "молодого олигарха" Курченко направили в суд

Укринформ

Прокуратура передала в суд дело беглого бизнесмена Сергея Курченко, который уклонился от уплаты налогов более чем на 3 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в Telegram.

В сообщении отмечается, что прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении украинского беглого бизнесмена по факту создания преступной организации с целью уклонения от уплаты налогов, злоупотреблении властью и служебном подлоге.

Следствие установило, что обвиняемый в 2011-2014 годах создал преступную организацию и наладил схему ввоза на таможенную территорию Украины нерастаможенных нефтепродуктов.

В дальнейшем это топливо реализовывалось на внутреннем рынке страны без уплаты в государственный бюджет налогов, сборов и платежей.

Также Курченко оформлял фиктивный вывоз этих нефтепродуктов за пределы Украины.

"Деятельность преступной организации под руководством беглого бизнесмена нанесла экономике государства ущерб более чем на 3,1 млрд гривен", - добавили в Офисе генпрокурора.

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Напоминаем:

Суд в г. Одесса 20 декабря разрешил провести заочное расследование по делу Сергея Курченко по миллиардной схеме с нефтепродуктами.

В мае 2017 года прокуратура направила соратнику экс-президента Виктора Януковича Сергею Курченко уведомление о подозрении в создании преступной организации и легализации доходов, полученных преступным путем.

Генеральная прокуратура завершила расследование против беглого олигарха Сергея Курченко относительно его участия в преступной организации экс-президента Виктора Януковича.

Олигарха Сергея Курченко называли "кошельком Януковича". Он возник в информационном пространстве в конце 2012 года, когда купил ФК "Металлист" у Александра Ярославского, а позже создал группу энергетических компаний "СЕПЕК".





