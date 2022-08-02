Днестровская ГЭС резко сократила производство из-за исторически низкого уровня воды

Днестровская ГЭС сократила производство электроэнергии в июле на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за критически низкого уровня воды в Днестровском водохранилище.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидроэнерго.

Подчеркивается, что за 28 дней июля этого года приток к Днестровскому водохранилищу составлял 64 м3/с, что составляет лишь 19% месячной нормы и 99% обеспеченности. Это наименьшее среднее значение притока воды в июле за весь период эксплуатации Днестровского водохранилища, начиная с 1985 года.

"За последнюю декаду июля среднесуточный приток воды в Днестровское водохранилище уменьшился более чем в три раза по сравнению со средними значениями за многие годы. Малая водность привела к тому, что в июле месяце текущего года выработка электроэнергии на Днестровской ГЭС уменьшилась на 43% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году", - говорится в сообщении.

При этом в Укргидроэнерго прогнозируют, что ситуация и дальше будет ухудшаться.

"Можно ожидать и дальше сохранения низкого притока с тенденцией к снижению, что приведет к уменьшению выработки электроэнергии на Днестровской ГЭС по сравнению с предыдущими годами и дальнейшему снижению уровней в Днестровском водохранилище для обеспечения минимальных экологических попусков в нижний бьеф", - заявили в предприятии.

"В связи с природными явлениями засухи и маловодия, компанией была скорректирована стратегия торговли, поскольку важнейшим является обеспечение санитарного попуска и экономия водных ресурсов", - заявил заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Богдан Сухецкий.

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Экономическая правда