На спецсчете НБУ для помощи армии осталось почти 2,5 миллиарда
Остаток средств на спецсчете Нацбанка для поддержки ВСУ составляет 2,48 миллиарда гривен, за прошлую неделю на него поступило более 139 миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
137,9 млн. грн. Нацбанк перечислил на нужды Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.
В целом НБУ перечислил на нужды военных более 17,9 млрд. грн. Из них:
- на нужды Национальной гвардии Украины – всего 950 млн грн;
- на нужды Национальной полиции Украины – всего 1 650 млн грн;
- на нужды Министерства обороны Украины – всего более 13 401 млн. грн.;
- на нужды Государственной пограничной службы – всего 980,2 млн грн;
- на нужды Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины – всего более 912 млн. грн.;
- на нужды Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям – всего 18,3 млн грн.
В национальном регуляторе добавили, что всего со дня открытия спецсчета на него было перечислено около 20 млрд грн в эквиваленте.
Более 7,1 млрд грн в эквиваленте поступило из-за границы в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты, канадские доллары, китайские женьминьби, японские иены, швейцарские франки, польские злотые, австралийские доллары).
Средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества (в том числе из США, Великобритании, Германии, Швеции, Финляндии, Польши, Швейцарии, Норвегии, Австралии, Франции, Канады, Болгарии, Гонконга и многих стран мира).
Детальнее о том, как перечислить средства для помощи украинской армии, по ссылке.
Экономическая правда