Производство лифтов в РФ упало на 40% из-за выхода иностранных производителей

В РФ в первом полугодии 2022 года на 41% сократилось производство лифтов по сравнению с тем же периодом 2021 года - это связано с приостановкой работы или выходом из РФ иностранных производителей.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные Росстата.

Другая причина – сокращение в первом полугодии объемов строительства в целом по стране.

Застройщики весной отложили старт нескольких проектов, что заставило их перенести и закупку лифтов, заявила руководитель отдела мониторинга цен группы строительных компаний "Гранель" Елена Миронова.

На 30% снизились объемы финансирования региональных программ капитального ремонта.

27 июля американская компания по производству лифтов и эскалаторов Otis заявила, что продала свой российский бизнес. Покупателем стал российский холдинг S8 Capital Армена Саркисяна, разрабатывающий IT-решения в финсекторе, ритейле, телекоммуникациях, электронной коммерции и медиа.

Ранее российский Forbes писал, что в стране образовался дефицит высокоскоростных лифтов, устанавливаемых в небоскребах. Компании Otis и финская Kone выполняли обязательства по имеющимся контрактам, но не заключали новые. О приостановке работы в России объявляла также немецкая ThyssenKrupp Elevator.

ВИДЕО ДНЯ

Экономическая правда