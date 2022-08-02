В правлении НБУ единогласно поддержали сохранение ставки на уровне 25%

Члены Комитета по монетарной политике Нацбанка на состоявшемся 20 июля заседании единогласно высказались за сохранение учетной ставки на уровне 25%.

Об этом сообщает НБУ.

Отмечается, что участники дискуссии согласились, что решение о сохранении учетной ставки на уровне 25% сейчас фактически безальтернативным.

"С одной стороны, текущий уровень ставки отвечает высоким рискам ухудшения ожиданий, развертывания инфляционной спирали, потери финансовой стабильности и доверия к НБУ. Ставка по депозитным сертификатам НБУ также находится на уровне, что позволяет абсорбировать структурный профицит ликвидности, обеспечивать перенос эффектов от повышения учетной ставки на процентные ставки банков и соответственно сдерживать девальвационное и инфляционное давление.

С другой стороны, сохраняется высокий потенциал для дополнительного дезинфляционного эффекта от предварительного повышения ставки с 10% до 25% из-за усиления монетарной трансмиссии и повышения рыночных ставок как за счет эффективного сотрудничества с Министерством финансов, так и внедрением дополнительных мер со стороны НБУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дальнейший перенос эффекта от июньского повышения учетной ставки отразится на росте рыночных ставок и в дальнейшем будет способствовать увеличению привлекательности гривневых активов, что позволит украинцам защитить свои гривневые доходы и сбережения от инфляции, а также снизит спрос на валютном рынке.

Все члены КМП считают, что НБУ еще долго будет проводить жесткую монетарную политику для удержания под контролем инфляционных ожиданий и сдерживания соответственно девальвационного и инфляционного давления.

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При этом сразу несколько членов КМП отметили, что НБУ еще никогда не публиковал прогноз с столь высоким уровнем неопределенности, поэтому регулятор должен быть готов адаптироваться к динамическому изменению экономических реалий.

Самыми значительными рисками сейчас являются более длительный срок войны и промедление по принятию мер по уменьшению объемов эмиссионного финансирования дефицита бюджета с соответствующими негативными последствиями для инфляции и экономического роста.

Напомним:

21 июля Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 25%.

Экономическая правда