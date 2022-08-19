Правительство предлагает расширить список предприятий, чьи работники подлежат бронированию

Кабинет министров поддержал внесение изменений в закон о мобилизации, которым предлагается расширить перечень учреждений и предприятий, чьи работники подлежат бронированию.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

После одобрения правительством законопроект попадает в парламент, где должен пройти голосование в двух чтениях.

Так, документ предусматривает возможность бронирования для работников:

органов государственной власти и местного самоуправления, если их работа необходима для обеспечения этих органов в военное время;

на предприятиях и в организациях, которым установлены мобилизационные задачи, если работники вовлечены в их выполнение;

на предприятиях, производящих продукцию оборонного назначения, или такую, которая необходима для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Также законопроект предусматривает возможность лиц, не подлежащих призыву добровольно пойти на службу. Среди таких категорий населения люди с инвалидностью, временно непригодные для военной службы лица, забронированные работники, женщины и мужчины, на содержании которых находится от 3 детей, родители детей с инвалидностью и т.д.

Как ранее объясняла старшая юристка юридической фирмы Eterna Law Маргарита Татарова, закон предусматривает, что бронированию подлежат военнообязанные, работающие в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления и на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи .

Однако потребности военного времени не всегда соответствовали тому, что определено в законодательстве. Например, предприятие еще не получило мобилизационную задачу, однако уже обеспечивает критические насущные потребности населения и государства. Следовательно, возникала потребность в адаптации законодательства к новым реалиям.