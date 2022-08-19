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В Украине уже собрали более 23 миллионов тонн зерна нового урожая

Пятница, 19 августа 2022, 18:54 - Анастасия Жарикова

В Украине намолотили 23,4 миллиона тонн ранних зерновых нового урожая, собранных на 55% засеянной площади – 6,1 миллиона гектаров.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Аграрии уже намолотили:

  • пшеницы – 17,4 млн тонн;
  • ячменя – 5,3 млн тонн зерна;
  • гороха – 243,7 тыс. тонн;
  • проса – 7,7 тыс. тонн.

По последним данным, пшеницы собрано 91%, ячменя – 96%, гороха – 97%, озимого рапса – 98%.

Лидерами по сбору урожая являются:

  • Николаевская область – 86%;
  • Одесская – 85%;
  • Волынская и Днепропетровская – 70%;
  • Кировоградская – 60%.

Самая высокая урожайность зерновых и зернобобовых культур у аграриев Хмельницкой области – 62,0 ц/га.

Сельхозтоваропроизводители Днепропетровщины, Кировоградщины и Одесщины намолотили более 2,0 млн. тонн зерна. Винницкой, Волынской, Киевской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Хмельницкой и Черкасской – более 1 млн тонн зерна каждая.

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Экономическая правда



Минагрополитики зепно
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