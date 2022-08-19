В Украине уже собрали более 23 миллионов тонн зерна нового урожая
Пятница, 19 августа 2022, 18:54 -
В Украине намолотили 23,4 миллиона тонн ранних зерновых нового урожая, собранных на 55% засеянной площади – 6,1 миллиона гектаров.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.
Аграрии уже намолотили:
- пшеницы – 17,4 млн тонн;
- ячменя – 5,3 млн тонн зерна;
- гороха – 243,7 тыс. тонн;
- проса – 7,7 тыс. тонн.
По последним данным, пшеницы собрано 91%, ячменя – 96%, гороха – 97%, озимого рапса – 98%.
Лидерами по сбору урожая являются:
- Николаевская область – 86%;
- Одесская – 85%;
- Волынская и Днепропетровская – 70%;
- Кировоградская – 60%.
Самая высокая урожайность зерновых и зернобобовых культур у аграриев Хмельницкой области – 62,0 ц/га.
Сельхозтоваропроизводители Днепропетровщины, Кировоградщины и Одесщины намолотили более 2,0 млн. тонн зерна. Винницкой, Волынской, Киевской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Хмельницкой и Черкасской – более 1 млн тонн зерна каждая.
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Экономическая правда