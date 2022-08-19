В Украине уже собрали более 23 миллионов тонн зерна нового урожая

Народная звезда смерти. На что скинулись украинцы вместо "Байкрактаров" и как спутник поможет ВСУ Накануне фонд Сергея Притулы за собранные украинцами 600 миллионов гривень купил спутник и доступ к базе данных спутниковых снимков. Что это за спутник, почему он такой дорогой и чем отличается от других? (укр)

Россияне хотят отключить Запорожскую АЭС от Украины. Возможно ли это и какими могут быть последствия? Оккупанты обстреливают Запорожскую АЭС и готовятся к краже украинской электроэнергии. Возможен ли такой сценарий и чем он обернется для отечественной энергосистемы? (укр)