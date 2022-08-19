Суд арестовал помещения общежитий на 450 миллионов: принадлежали гражданам РФ

Суд во Львове арестовал помещения общежитий предприятия, владельцами которого являются граждане РФ, на сумму более 450 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, предприятие, которое занимается производством автотранспортных средств, на протяжении 2014-2016 годов мошенническим путем присвоило средства жителей общежитий. Бенефициарными владельцами компании являются граждане России.

Кроме этого, компания не провела расчеты с исполнителями жилищно-коммунальных услуг, что привело к возникновению задолженности за водоснабжение и водоотвод, а также содержание общежитий.

Решается вопрос передачи помещений в управление АРМА.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется по фактам мошенничества, присвоения и растраты имущества, похищения и присвоения официальных документов, печатей и штампов, а также служебного подлога.





