Работникам экспортоориентированных компаний разрешили выезд за границу: какие условия

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Кабинет Министров разрешил с 1 сентября 2022 г. выезд за границу работникам экспортоориентированных компаний.

Об этом сообщила первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко в эфире телемарафона, передает Интерфакс-Украина.

Выезд разрешается на срок до 7 дней и не более 10 работникам экспортоориентированных компаний.

Среди условий уровень средней заработной платы не менее 20 тыс. грн и отсутствует задолженность по налогам и сборам перед бюджетом.

"Большой запрос экспортоориентированного бизнеса иметь возможность выезжать за границу, и мы сегодня на Кабмине приняли решение о том, что с 1 сентября бизнес, платящий официально заработную плату, не имеет задолженности по налогам и сборам перед бюджетом, у которого средняя зарплата не менее 20 тыс. грн, то 10% штатной численности, но не более 10 человек смогут выезжать сроком до семи дней по заявке работодателя, и все это будет происходить на портале "Дія", – сказала Свириденко.

Она добавила, что это важный шаг, необходимый для бизнеса – чтобы работники могли участвовать в международных мероприятиях, подписывать деловые контракты и возвращаться в Украину для того, чтобы развивать свой бизнес.

Детальнее о процессе получения разрешения рассказали в Министерстве цифровой трансформации.

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С 1 сентября на портале "Дія" запустят сервис есть єВідрядження. Услугой смогут воспользоваться физические лица-предприниматели и юридические лица, которые:

подали налоговую отчетность;

не имеют задолженности по единому взносу на государственное социальное страхование;

средняя заработная плата у компании составляет не менее 20 тысяч гривен;

внесли гарантированный платеж в 200 тысяч гривен

количество застрахованных лиц за последний месяц отчетного квартала должно быть не менее десяти человек.

"Уехать в рабочую поездку за границу можно сроком до 7 дней. Получить разрешение на выезд одновременно смогут не более 10% от количества застрахованных лиц. Но при этом не более 10 человек из компании одновременно", – добавили в Минцифры.







