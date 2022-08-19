У Rollton сменился владелец: законность сделки проверяют СБУ и АМКУ

Антимонопольный комитет совместно со Службой безопасности Украины выясняют обстоятельства возможного изменения владельца ООО "Меревен Фуд Европа" - компании-производителя ТМ Роллтон.

Об этом сообщает АМКУ.

Речь идет о возможном изменении владельца общества с ограниченной ответственностью "Маревен Фуд Европа" (г. Белая Церковь, Киевская обл.).

"В частности, начата проверка соблюдения требований законодательства о защите экономической конкуренции во время действий, имеющих признаки концентрации. Следствием этих действий, возможно, стало изменение конечного бенефициарного владельца ООО "Маревен Фуд Европа" и субъектов хозяйствования, связанных с ним контроля", - говорится в сообщении.

Комитет устанавливает:

возможно ли изменение владельца упомянутой компании концентрацией;

нуждалась ли она в разрешении АМКУ;

являются ли такие действия нарушением законодательства о защите экономической конкуренции;

имеют ли эти действия признаки намерений скрыть реальных бенефициарных собственников или их связь с РФ

Если факт нарушения будет установлен, на нового собственника активов ООО "Маревен Фуд Европа" будет наложен штраф в размере до 5% дохода (выручки) за год, предшествовавший году вынесения решения.

ООО "Маревен Фуд Европа" – известный в Украине производитель продуктов быстрого приготовления и кулинарной продукции высокого качества под торговой маркой Роллтон.

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ООО "Маревен Фуд Европа" входит в международную группу компаний Mareven Food Holdings (Cyprus), специализирующуюся на прямых инвестициях в инфраструктурные проекты по производству продуктов питания, добавляют в АМКУ.

По данным YouControl, основателем "Меревен Фуд Европа" пока указано не Mareven Food Holdings, как раньше, а Jelmond Ltd - другую кипрскую фирму, основателем которой указан гражданин Вьетнама Тран Туан Минь.

Экономическая правда