Афганистан хочет покупать нефтепродукты в РФ в обмен на изюм и полезные ископаемые

Афганистан рассматривает возможность покупки нефтепродуктов и других товаров в РФ по бартерной схеме: страна согласна экспортировать в Россию полезные ископаемые, изюм и сырье для лекарств.

Об этом в интервью российскому пропагандистскому агентству "РИА Новости" заявил глава Минпромторга Афганистана Нуриддин Азизи.

"В приоритете у нас - осуществлять импорт этих российских товаров по бартерной схеме. Если сделки по такой схеме не выйдут, мы можем использовать финансовые трансакции. С этим вопросом никаких проблем нет - в Афганистане нет никаких ограничений со стороны США или ЕС относительно подобных поставок сырья , Афганистан может расплачиваться за эти товары деньгами", - сказал он.

По его словам, Кабул хотел бы договориться с Москвой о поставках около 1 млн тонн бензина и 1 млн тонн дизельного топлива до конца 2022 года.

В обмен на российские нефтепродукты Афганистан, по его словам, мог бы предложить полезные ископаемые.

"Кроме этого у нас есть, например, сухофрукты, изюм и лекарственные травы, Афганистан исторически поставлял большие объемы изюма в Россию. Мы можем поставить в Россию сотни тонн такой продукции. Например, на лекарственные травы цены сейчас очень высоки, а Россия нуждается в таком сырье для медицины. И мы можем использовать их в бартерной торговле", - отметил он.

Делегация Минпромторга Афганистана находится в Москве с 14 августа, где проводит ряд встреч, несмотря на то, что официально "Талибан" признан в РФ террористической организацией и запрещен.

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Экономическая правда