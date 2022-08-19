Получили девалютизацию: россияне вывели за границу рекордные 4,7 миллиарда долларов

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В июне россияне перевели в иностранные банки 4,7 миллиарда долларов, что стало рекордом с 2018 года.

Об этом сообщает российский РБК.

Вывод средств ускорился после ослабления ограничений ЦБ на переводы и введение банками комиссий за хранение валюты на счетах в стране

В июне 2022 года россияне разместили на счетах и депозитах в банках за границей валюту на 266,1 млрд руб. При среднем курсе 57,2 руб. за доллар в долларовом выражении эта сумма составила 4,7 млрд. дол.

Такую сумму можно считать рекордом как минимум с 2018 года за все время публикации такой статистики Центробанка РФ.

По сравнению с маем объем операций с банками-нерезидентами увеличился более чем в три раза. Тогда ранее показатель равнялся 1,5 млрд дол.

Всего на 1 июля российские домохозяйства хранили в банках за границей 2,29 трлн. рублей, или 44,7 млрд. в долларовом выражении с учетом курса на отчетную дату. За июнь остатки увеличились на 11,6% по сравнению с ростом на 4% в мае.

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Управляющий директор "Газпромбанк Private Banking" Егор Сусин считает, что всплеску переводов на иностранные счета способствовало два фактора: то, что размещение долларов и евро на внутреннем рынке стало невыгодным, и смягчение Банком россии ограничений переводов за границу, которые были введены после полномасштабного вторжения России в Украину

Предыдущий рекорд был зафиксирован в феврале 2022 года. В месяц начала полномасштабного вторжения в Украину россияне вывели за границу 4,3 миллиарда долларов.





