Shell сократил производство на немецком НПЗ из-за падения уровня воды в Рейне на фоне засухи

Нефтяная компания Shell заявила в четверг, что ей пришлось сократить производство на своем немецком нефтеперерабатывающем заводе Rhineland в Германии из-за падения уровня воды в реке Рейн.

Об этом пишет Reuters.

"Из-за низкого уровня воды в Рейне мы уменьшили мощность Shell Energy and Chemicals Park Rhineland. Ситуация по поставкам сложная, но тщательно управляемая", - говорится в заявлении компании.

Компания не сообщает, до какого уровня была сокращена мощность завода, который может перерабатывать до 17 миллионов тонн сырой нефти в год или 345 000 баррелей в сутки.

Rheinland находится в Кельне и обеспечивает около 10% потребности Германии в дизеле и бензине, 10% потребности в мазуте и 15% керосина для химической промышленности.

Агентство добавляет, что уровень воды в реках Германии, в том числе в таких крупных водных магистралях, как Эльба и Рейн, критически упал на прошлой неделе из-за сухой жаркой погоды, из-за этого судоходство ограничено.

Экономическая правда