Вернулись на 7 лет назад: продажа комбайнов в Украине рекордно снизилась

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С января по июнь украинские аграрии приобрели 267 единиц зерноуборочных комбайнов, что является самым низким показателем с 2015 года.

Об этом свидетельствуют данные ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса".

По сравнению с 2021 годом объемы продаж комбайнов упали в 2,4 раза – с 639 до 267 единиц.

"Анализируя помесячную покупку и показатели в начале текущего года, стоит отметить довольно неплохие предпосылки для роста на рынке, или как минимум удержание показателя прошлого года, но военные действия внесли свои коррективы, и у многих аграриев возникли проблемы с финансированием, доступностью средств, было уничтожена или украдена техника, или поля с урожаем расположены на оккупированных территориях или сожжены", – отметил координатор комитета техники УКАБ Олег Нестеров.

Он рассказал, что за семь месяцев 2022 года больше зерноуборочных комбайнов приобрели аграрии Днепропетровской и Запорожской областей - 36 и 25 единиц соответственно.

В УКАБ объяснили, что на закупку техники в Украине негативно влияют ограниченные возможности привлечь кредитные ссуды, а также возобновление налоговых проверок и штрафов.

Сходная тенденция наблюдается и среди других видов техники. В частности, закупка тракторов снизилась более чем вдвое.

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"Ощутимо, что у аграриев начинает углубляться проблема с финансами: дорогостоящая логистика, ресурсы и ряд других факторов существенно влияют на цену продукции, которая порой ниже себестоимости, и, соответственно, аграрии уже работают в убыток", – подытожил Нестеров.





