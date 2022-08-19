РФ готовит провокацию на ЗАЭС и хочет отключить ее от украинской энергосистемы – Энергоатом
Российские оккупанты в ближайшее время планируют остановить работающие энергоблоки ЗАЭС и отключить их от линий связи выдачи мощности в украинскую энергосистему.
Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом".
"Есть информация, что российские оккупационные силы в ближайшее время планируют остановить работающие энергоблоки и отключить их от линий связи выдачи мощности в украинскую энергосистему.
В настоящее время военные России ищут поставщиков топлива для дизель-генераторов, которые должны включиться после остановки энергоблоков и при отсутствии внешнего энергоснабжения для систем охлаждения ядерного топлива", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что оккупанты озвучили руководству Запорожской атомной электростанции требование об ограничении допуска персонала на станцию 19 августа. На площадку пропускают только оперативный персонал, обеспечивающий функционирование энергоблоков.
По данным "Энергоатома", вечером 18 августа в Энергодар прибыла многочисленная пропагандистская съемочная группа.
"Ее члены вместе с представителями ФСБ России на территории ГК "Алиса" провели совместное совещание. А уже в 00:15 19 августа российские оккупанты вели обстрел в направлении учебно-тренировочного центра (НТЦ) станции.
Точно зафиксировано, что эти обстрелы производились с двух мест – автовокзала и сбросного канала: в первом случае – 1,5 секунды и удар, а во втором – удар раздавался через три секунды.
Понятно, что оккупанты делают это для создания "яркой" картинки в пропагандистских СМИ, чтобы обвинить ВСУ в этих обстрелах", - подчеркивают в "Энергоатоме".
Там в очередной раз призвали международное сообщество "как можно скорее принять все необходимые меры для деоккупации Запорожской АЭС, ведь на кону ядерная и радиационная безопасность всего человечества".
Напомним:
Украинские разведчики считают, что россияне 19 августа готовят провокацию на крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции.
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Экономическая правда