РФ готовит провокацию на ЗАЭС и хочет отключить ее от украинской энергосистемы – Энергоатом

Российские оккупанты в ближайшее время планируют остановить работающие энергоблоки ЗАЭС и отключить их от линий связи выдачи мощности в украинскую энергосистему.

Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом".

"Есть информация, что российские оккупационные силы в ближайшее время планируют остановить работающие энергоблоки и отключить их от линий связи выдачи мощности в украинскую энергосистему.

В настоящее время военные России ищут поставщиков топлива для дизель-генераторов, которые должны включиться после остановки энергоблоков и при отсутствии внешнего энергоснабжения для систем охлаждения ядерного топлива", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что оккупанты озвучили руководству Запорожской атомной электростанции требование об ограничении допуска персонала на станцию ​​19 августа. На площадку пропускают только оперативный персонал, обеспечивающий функционирование энергоблоков.

По данным "Энергоатома", вечером 18 августа в Энергодар прибыла многочисленная пропагандистская съемочная группа.

"Ее члены вместе с представителями ФСБ России на территории ГК "Алиса" провели совместное совещание. А уже в 00:15 19 августа российские оккупанты вели обстрел в направлении учебно-тренировочного центра (НТЦ) станции.

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Точно зафиксировано, что эти обстрелы производились с двух мест – автовокзала и сбросного канала: в первом случае – 1,5 секунды и удар, а во втором – удар раздавался через три секунды.

Понятно, что оккупанты делают это для создания "яркой" картинки в пропагандистских СМИ, чтобы обвинить ВСУ в этих обстрелах", - подчеркивают в "Энергоатоме".

Там в очередной раз призвали международное сообщество "как можно скорее принять все необходимые меры для деоккупации Запорожской АЭС, ведь на кону ядерная и радиационная безопасность всего человечества".

Напомним:

Украинские разведчики считают, что россияне 19 августа готовят провокацию на крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции.

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Экономическая правда