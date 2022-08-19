Крупнейший японский онлайн-брокер прекратит майнинг криптовалют в РФ
Крупнейший онлайн-брокер Японии SBI Holdings заявил, что прекратит сделки по майнингу криптовалют в России.
Об этом пишет Bloomberg.
Вторжение России в Украину создало неопределенность по поводу перспектив майнинг-бизнеса в Сибири, а спад на глобальном рынке криптовалют сделал майнинг менее прибыльным, сказал представитель компании в ответ на вопрос Bloomberg News.
Ранее главный финансовый директор компании Хидеюки Кацучи объявил о намерении SBI продать все майнинговое оборудование в РФ.
"Майнеры устремились в Россию, частично для того, чтобы воспользоваться преимуществами недорогой электроэнергии от природного газа и гидроэлектростанций, которые сделали РФ популярным направлением после того, как Пекин в мае прошлого года запретил майнинг криптовалют, заставив их покинуть Китай.
Но в апреле Министерство финансов США наложило санкции на швейцарскую компанию по майнингу криптовалют BitRiver, имевшую майнинговые установки в РФ.
После этого все большее число представителей индустрии, работающих на территории страны, стали опасаться, что также могут подпасть под действия санкций", - пишет агентство.
По словам представителя компании, SBI Holdings приостановила майнинг в Сибири вскоре после начала войны.
При этом компания пока не знает, сколько времени займет закрытие криптовалютного бизнеса в РФ, отметил представитель, добавив, что SBI сохранит свое банковское подразделение в России – SBI Bank LLC.
Экономическая правда