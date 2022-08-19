Около 5% работников "Укрзализныци" находятся в простое

УЗ

Среди 230 тысяч работников "Укрзализныци" в простое находятся менее 12 тысяч человек.

Об этом сообщил глава правления компании Александр Камышин в интервью Суспільному.

"Многие такие сотрудники остаются на территориях, где мы уже не проводим перевозки, а они получают 2/3 от должностного оклада и находятся в простое", – рассказал руководитель "УЗ".

По его словам, таких работников мотивируют приехать на территорию, где компания сможет предоставить им работу.

"Я немало общаюсь с работниками, когда, например, заезжаю в Краматорск, Славянск – там, где у нас есть вокзалы, там, где остается более 1000 наших работников. Они не хотят уезжать. Они решили, что останутся там. Но для нас важно, чтобы люди возвращались к работе", – добавил Камышин.





