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Нацбанк разработал требования к киберзащите банков

Пятница, 19 августа 2022, 11:11 - Анастасия Жарикова
 
НБУ

Национальный банк разработал требования к функционированию системы киберзащиты в банковской системе Украины.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Кроме того, Нацбанк актуализировал для банков критерии и порядок отнесения к объектам критической информационной инфраструктуры.

В частности, регулятор нормировал вопросы организации и обеспечения киберзащиты в банковской системе Украины и определил:

  • основные принципы функционирования системы киберзащиты;
  • принципы обеспечения информационного обмена между Центром киберзащиты Национального банка и банками Украины;
  • требования по мерам по обеспечению киберзащиты объектов критической информационной инфраструктуры;
  • требования по проведению независимого аудита информационной безопасности банков.

НБУ банки
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