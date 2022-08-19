Депозиты юрлиц продолжают расти – Опендатабот

В июле сумма размещенных депозитов юридических лиц выросла на 4,6% и составила более 766 млн. грн.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.

В основном рост зафиксирован за счет роста депозитов именно в иностранной валюте – 294 млрд грн в эквиваленте в июле против 232 млрд грн в июне.

При этом депозиты физических лиц также демонстрируют рост. В июле сумма вкладов украинцев выросла на 7,6% и составила 844 млрд грн.

"Как и в случае с депозитами бизнеса, рост произошел в основном за счет вложений в иностранной валюте: 304 млрд грн в эквиваленте против 248 млрд в июне", - говорится в сообщении.

"Увеличение портфеля депозитов в июле произошло за счет роста курса НБУ почти на 25%. Это и способствовало тому, что украинцы стали забирать вклады в гривне и перевести их в иностранную валюту.

Таким образом, мы наблюдаем общее увеличение мультивалютного портфеля депозитов по всей банковской системе", - отметила директор Департамента малого бизнеса в АО "ПУМБ" Елена Рудык.

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Экономическая правда