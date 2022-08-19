Нефть дешевеет: беспокойство по поводу рецессии ограничивает рост цен

Цены на нефть упали в пятницу после двух дней роста, поскольку участники рынка сравнивали беспокойство относительно замедления мировой экономики, которое может снизить спрос на топливо, с ожиданием сокращения поставок до конца года.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 36 центов, или 0,4%, до 96,23 долларов за баррель к 03:09 по Гринвичу после того, как в четверг они повысились на 3,1%.

Американская нефть West Texas Intermediate стоила 90,29 доллара за баррель, что на 21 цент или на 0,2% меньше после роста на 2,7% на предыдущей сессии.

Причины

В то время как положительные еженедельные данные США подкрепляют оптимизм по улучшению спроса на топливо в ближайшей перспективе, длительные опасения по поводу рецессии и возможное увеличение добычи ОПЕК+, вероятно, ограничат рост цен на нефть, сказал аналитик Rakuten Securities Сатору Йосида.

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Рост производства топлива в США может частично компенсировать снижение экспорта нефтепродуктов из Китая в этом году, поскольку Пекин предпочитает местный рынок, чтобы обуздать инфляцию.

Отмечается, что рекордный экспорт сырой нефти из США, возобновление добычи в Ливии и постоянный экспорт из России и Ирана смягчили глобальные проблемы с поставками в преддверии пикового ремонта нефтеперерабатывающих заводов.

Экономическая правда