Торговцев обязали принимать безналичные деньги для оплаты товаров и услуг: когда заработает

Правительство обязало продавцов товаров и услуг принимать безналичные платежи, с 2023 года терминалы станут обязательными для торговцев в городах с населением более 25 тысяч человек.

Об этом говорится в постановлении правительства от 29 июля, пресс-служба Европейской бизнес ассоциации.

Так, соответствующее постановление вступило в силу 17 августа. Она предусматривает обеспечение возможности торговцами осуществления безналичных расчетов за проданные ими товары/услуги. Б

Уже с 1 января 2023 года могут быть привлечены к административной ответственности те торговцы, которые не начнут принимать к оплате карты в населенных пунктах с численностью населения более 25 тыс. человек.

3 1 января 2024 года - в населенных пунктах с численностью населения от 5 до 25 тыс. человек, а с 1 января 2025 года - в населенных пунктах с численностью населения менее 5 тыс. человек.

Отдельные условия предусмотрены для торговцев – ФЛП-плательщиков единого налога первой группы, торговых автоматов, выездной торговли, продажи собственной выращенной или откормленной продукции. Последние обязаны приступить к приему оплаты за товары с 1 января 2026 года.

В ЕБА приветствуют такое решение правительства и подчеркивают, что стимулирование развития платежной инфраструктуры для безналичных операций предусмотрено украинским законодательством и Стратегией развития финансового сектора Украины до 2025 года.

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Ассоциация также убеждена, что требование чрезвычайно актуально во время действия военного положения на всей территории Украины.