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ЕС выделил $21 миллион на ремонт коммунальной инфраструктуры в Украине

Четверг, 18 августа 2022, 18:55 - Анастасия Жарикова

Еврокомиссия предоставит 21 миллион долларов Программе развития ООН на расчистку завалов от разрушенной инфраструктуры и восстановление коммунальной инфраструктуры.

Об этом идет речь в сообщении на сайте Представительства ЕС в Украине.

Также средства будут использоваться для выявления и устранения неотложных экологических угроз, для ремонта, восстановления и/или приобретения стратегических элементов инфраструктуры для пострадавших районов.

Речь идет о трансформаторах, тепловых пунктах, водяных насосах, трубах тепло- и водоснабжения, системах обеззараживания воды и оборудования для поставки возобновляемой энергии.

"Быстрый ремонт критической инфраструктуры в районах, пострадавших от войны, первоочередной, особенно в условиях, когда надвигается суровая зима. Этот проект направлен на восстановление объектов электро- и водоснабжения, а также теплоснабжение. Это жизненно важные услуги, которые обеспечивают жителям достойную жизнь и комфорт", - заявила исполняющая обязанности Постоянного представителя ПРООН в Украине Манал Фоуани.

Глава Представительства ЕС в Украине посол Матти Маасикас отметил, что предстоящий зимний сезон будет суровым.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы убедиться, что у людей и власти необходима работающая инфраструктура", - добавил он.

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