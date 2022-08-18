Автострахование: в Украине с 1 сентября заработает электронная "Зеленая карта"

Страховые компании, имеющие право заключать договора международного страхования "Зеленая карта" (страховщики-полные члены МТСБУ) с 1 сентября предложат автовладельцам возможность заключения таких договоров в электронном виде.

Об этом говорится в сообщении Моторного страхового бюро Украины.

Объясняется, что процедура оформления электронной "Зеленой карты" будет аналогична заключению внутреннего электронного договора ОСАГО:

Владелец транспортного средства вносит сведения, необходимые для заключения договора, в электронную форму на сайте страховщика. Страховщик на основании полученной информации формирует предложение заключить электронный договор международного страхования и направляет его автовладельцу через электронные каналы коммуникации (например, электронную почту, указанную при регистрации). Владелец транспортного средства подписывает электронный договор страхования через информационную систему страховщика в соответствии с законодательством, регулирующим организационно-правовые основы деятельности в сфере электронной коммерции и уплачивает страховую премию страховщику. Электронный полис оформляется почти мгновенно: в автоматическом режиме страхователь через электронные каналы коммуникации получает pdf-файл со сгенерированным черно-белым страховым сертификатом "Зеленая карта", а также визуальную форму страхового полиса и информационное письмо о необходимости распечатать полученный страховой сертификат.

"Страхователь должен распечатать pdf-файл визуальной формы страхового сертификата, поскольку действующие нормы международной системы автомобильного страхования "Зеленая карта" требуют от автовладельца предъявления именно бумажной (бело-зеленой или черно-белой) версии международного страхового сертификата.

Аналогично договору внутреннего ОСАГО, договор международного страхования "Зеленая карта" можно будет заключить либо в бумажной, либо в электронной форме по выбору страхователя", - отметили в Бюро.

"С началом войны страховщики-полные члены Бюро ввели возможность дистанционного заключения договоров международного страхования, чтобы облегчить жизнь украинцам, вынужденным эвакуироваться за границу автомобилями.

Электронная "Зеленая карта" является логичным следующим шагом. Процесс заключения договора не буду существенно отличаться. Разница в том, что с 1 сентября единственным критерием наличия электронного договора международного страхования и валидности черно-белого страхового сертификата "Зеленая карта" является наличие записи о таком договоре в ЦБИ МТСБУ", - заявил генеральный директор МТСБУ Владимир Шевченко.

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В Бюро добавили, что по итогам 1 полугодия 2022 года количество договоров "Зеленая карта" более чем в два раза (+119%) превысило показатель соответствующего периода 2021 года, составив 720 тыс шт.

Сумма премий по таким договорам составляет 1,6 млрд грн (+105%). По договорам международного страхования урегулировано 2730 требований (+10%) на сумму 7,1 млн евро (+19%).

Экономическая правда