Киев получил 19 городских автобусов и мусоровозы из Германии
Киев передал городским коммунальным предприятиям 19 автобусов и 3 мусоровоза, которые столица получила в качестве помощи от немецких партнеров.
Об этом сообщает пресс-служба горсовета Киева.
Киев получил спецтехнику и автобусы в помощь от частных транспортных предприятий из четырех немецких городов – Мюнхена, Регензбурга, Ганновера и Зевена
"Киев получил и передает сегодня коммунальному предприятию "Киевпасстранс" 19 автобусов. В частности, Киев получил 11 обычных городских автобусов, 6 длинных (так называемых гармошек) и два междугородных автобуса класса "Турист". Уже вскоре автобусы выйдут на маршруты в Днепровском и Деснянском районах" столицы", - заявил мэр Киева Виталий Кличко.
Автобусы производства компаний MAN, Mercedes и SETRA. Отмечается, что весь транспорт в отличном состоянии и недавно работал на улицах немецких городов.
Также КП "Киевспецтранс" получил три мусоровоза Mercedes, которые городу передали из Берлина.
Экономическая правда