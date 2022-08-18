Рекордное количество дизтоплива доставят в ЕС из Азии - СМИ

Рекордный объем дизельного топлива – около 3 миллионов баррелей – готов в августе отправиться из Азии в Европу.

Об этом сообщает Bloomberg, передает Enkorr.

"Пять судов, везущих около трех миллионов баррелей, готовы отправиться из Азии в Европу в августе", - пишет агентство, ссылаясь на данные Vortexa.

Такой объем дизтоплива является самым высоким показателем за пять месяцев в пересчете на баррель в день.

Поставки дизеля из Азии растут как более выгодные из-за высоких цен на этот вид топлива на хабах Амстердама, Роттердама и Антверпена (ARA), а также на фоне излишка предложения в Азии, объясняют трейдеры.

Рост цен на газ вынуждает европейскую промышленность переходить на нефть. Учитывая это, Международное энергетическое агентство на прошлой неделе повысило оценку спроса на нефть в мире в 2022 году до 99,7 миллиона баррелей в сутки (б/д) с июньских 99,4 миллиона б/д.





