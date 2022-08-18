Годовая инфляция в еврозоне в июле достигла рекордных 8,9%

Инфляция в еврозоне в июле достигла рекордных 8,9% в годовом измерении - базовый показатель при этом также резко возрос.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные статистического управления ЕС.

Отмечается, что потребительские цены в 19 странах, использующих евро, в июле выросли на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 8,9% в годовом исчислении, что является самым высоким показателем с момента введения евро в 1999 году.

Евростат сообщил, что на 4,02% выросла электроэнергия и на 2,08% - алкоголь и табак.

"Но даже если исключить эти наиболее волатильные компоненты, то, что Европейский центральный банк называет базовой инфляцией и внимательно следит за решениями по процентным ставкам, в июле цены все равно были на 5,1% выше в годовом исчислении", - пишет Reuters.

Целевой показатель ЕЦБ по инфляции составляет 2%.

В прошлом месяце банк начал цикл усиления после нескольких лет сверхмягкой денежно-кредитной политики, однако цены на услуги, создающие более двух третей ВВП еврозоны, выросли в июле на 3,7% в годовом исчислении, прибавив 1,6 п.п. к конечному результату.

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Промышленные товары подорожали на 4,5% по сравнению с 12 месяцами ранее, прибавив к итоговой общей цифре 1,16 п.п.

Экономическая правда