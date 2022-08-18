Чернобыльской АЭС возобновили лицензии на работу с радиоактивными отходами

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины возобновила большинство лицензий на ведение деятельности Чернобыльской АЭС в сфере работы с радиоактивными отходами.

Об этом говорится в сообщении ГСП "ЧАЭС".

Там напомнили, что 3 месяца назад, после длительной оккупации ЧАЭС войсками РФ, регулятор остановил действие лицензий, чем фактически парализовал работу ЧАЭС в сфере снятия с эксплуатации энергоблоков №1, 2 и 3, деятельности на объектах обращения с радиоактивными отходами и отдельных видов деятельности в области использования ядерной энергии.

"В рамках мероприятий по возобновлению действия лицензий ЧАЭС выполнила большой объем работ по подтверждению своей способности соблюдать условия осуществления разрешительной деятельности, а также подтвердила соответствие организационной структуры и наличие квалифицированного персонала, материальных и других ресурсов требованиям установленным нормами и правилами по ядерной и радиационной безопасности, объеме необходимом для его проведения.

Для этого было подготовлено большое количество обосновательных документов и информации, проведено большое количество работ по инвентаризации имущества, проведено радиационное обследование объектов, помещений и территории промплощадки ДСП ЧАЭС. Для выполнения работ по возобновлению действия лицензий были привлечены почти все подразделения предприятия", - говорится в сообщении.

"Действие лицензий было возобновлено после предоставления в ГИАР документов, подтверждающих способность Чернобыльской АЭС соблюдать условия безопасного осуществления разрешительной деятельности после освобождения территории зоны отчуждения от российских захватчиков.

Решение принято с учетом результатов экспертной оценки, проведенной ГИЯРУ с привлечением экспертов ГНТЦ ЯРБ. ДИЯРУ также предложила ЧАЭС выполнить ряд дополнительных мер по усовершенствованию уровня безопасности объектов, согласно рекомендациям экспертной оценки", - заявил начальник отдела лицензирования ЧАЭС Игорь Хомяк.

ВИДЕО ДНЯ

По состоянию на 15 августа решением ДИЯРУ была восстановлена ​​часть лицензий.

17 августа ДИЯРУ приняло решение о возобновлении действия последней лицензии, а именно – по использованию источников ионизирующего излучения. Теперь ЧАЭС может в полном объеме возобновлять работы в сфере обращения с радиоактивными отходами.

Экономическая правда