Курс валют на 18 августа: наличная гривня снова слабеет

Курс гривни на черном рынке 18 августа продолжил ослабление, котировки третий день находятся за психологическим рубежом в 40 гривен и составляют 40,54 - 40,82 грн за доллар.

Об этом говорится в данных сайта minfin.com.ua, finance.ua.

На 13:20 курс доллара на черном рынке составляет 40,54 – 40,82 грн, а в среду, 17 августа, колебался на уровне 40,38 – 40,66 грн. Наличный курс гривни продолжил ослабление, начатое на прошлой неделе.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 39,9 – 40,57 грн (курс на 17 августа – 39,7 – 40,45 грн);

Евро – 40,2 – 41,1 грн (курс на 17 августа – 40,0 – 41,0 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 38,8 – 39,1 грн;

Ощадбанк – 39,65 – 39,99 грн;

Укрэксимбанк – 39,6 – 39,99 грн;

Райффайзен – 40,1 – 40,7 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,313 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Укрэксимбанке – 39,95 грн за доллар, а в Универсал Банке (monobank) – 37,5 грн.

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Напоминаем:

Национальный банк ужесточил требования к пунктам обмена валют и запретил им информировать о курсе валют вне касс учреждений, то есть фактически запретил иметь табло с курсами.

Регулятор с 9:00 21 июля 2022 скорректировал официальный курс гривни к доллару США на 25% до 36,5686 грн/долл США