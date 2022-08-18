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Dodge прекратит выпуск маслкаров Charger и Challenger

Четверг, 18 августа 2022, 13:10 - Анастасия Жарикова
 
Cem Ozdel/Anadolu Agency/Getty Images

Американский автопроизводитель Dodge после 2023 года перестанет выпускать спортивные модели Charger и Challenger из-за перехода к производству электрокаров.

Об этом сообщает Stellantis, материнская структура Dodge, передает Интерфакс-Украина.

"Мы отмечаем конец эпохи и начало нового светлого электрического будущего", - написал глава Dodge Тим Кунискис.

Charger и Challenger известны своим высоким расходом топлива (почти 12 литров на 100 км, по данным Kelly Blue Book) и большим объемом выбросов парниковых газов.

Однако существует возможность, что автолюбители увидят обновленные версии любимых моделей в формате электрокаров. В частности, ранее Stellantis анонсировал появление "первого в мире электрического маслкара" в 2024 году.

Dodge выпускает Challenger с 1970, Charger – с 1966 года.



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