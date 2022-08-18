Из-за самой большой за 60 лет жары в Китае остановили заводы, поставляющие запчасти для Tesla и Toyota

Крупнейший в мире производитель аккумуляторов для электромобилей, китайский CATL, а также Intel оказались среди крупнейших компаний, которые остановили свои заводы на шесть дней в Китае из-за дефицита электроэнергии, связанного с жарой.

Об этом пишет The Verge.

Этот шаг касается заводов, принадлежащих таким компаниям, как CATL, поставляющая аккумуляторы для Tesla, Foxconn Technology, которая является поставщиком Apple, Toyota, Texas Instruments, Volkswagen, Onsemi и другим.

Перед этим Китай приказал всем заводам в провинции Сиучань приостановить работу до 20 августа, чтобы снизить нагрузку на энергосеть после сильнейшей жары в Китае за 60 лет, которая привела к увеличению использования кондиционеров.

По данным CNN, в нескольких городах температура подскочила до 104 градусов по Фаренгейту (40 градусов по Цельсию).

Китайские власти говорят, что пытаются сохранить электроэнергию для жителей региона.

Вероятно, это связано с тем, что регион зависит от гидроэнергии, что делает его особенно уязвимым к волне жары и засухи, которые также опустошают водохранилища.

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Как отмечает CNN, Сычуань является важным регионом для производства полупроводников и солнечных панелей.

Производители стекаются в регион, богатый минеральными ресурсами, за сырьем, в частности, речь идет о поликремном - ключевом компоненте солнечных панелей. Провинция также является важным центром производства лития, который используется для производства аккумуляторов для электромобилей и смартфонов.

Некоторые аналитики считают, что временное прекращение работы заводов может повысить цены как на поликремную, так и на литий, поскольку предложение уменьшится. По состоянию на 17 августа, спустя всего два дня после прекращения работы, представители отрасли подтвердили Bloomberg, что цена на поликремную действительно выросла.

Однако некоторые компании не ожидают больших сбоев.

По данным Bloomberg, компания Foxconn, производящая iPad от Apple в регионе, заявила, что засуха пока не сильно повлияла на них. Между тем, Volkswagen в понедельник отметил, что не ожидает длительных задержек доставки.

Экономическая правда