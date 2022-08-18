В Днепре на всех станциях метро запустили бесконтактную оплату проезда

ПриватБанк и Mastercard запустили на всех станциях Днепровского метрополитена бесконтактные оплаты проезда – теперь оплатить проезд картой или смартфоном можно на всех станциях метро.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"В августе 2022 года в рамках совместного проекта с Mastercard банк установил турникеты с технологией бесконтактной оплаты банковской картой еще на четырех станциях Днепровского метро - Метростроителей, Проспект Свободы, Металлургов и Заводская. Теперь оплатить проезд картой или смартфоном можно на всех станциях метрополитена", - говорится в сообщении.

Чтобы рассчитаться за проезд бесконтактно, нужно просто поднести платежную карту, смартфон или другое устройство с NFC к желтому турникету и дождаться звукового и светового сигнала.

После подтверждения оплаты с карты пассажира автоматически списывается сумма, равная стоимости поездки, какие-либо дополнительные комиссии для пассажира отсутствуют, пояснили в банке.

Отмечается, что днепровский метрополитен стал вторым метрополитеном в Украине после киевского, где появилась возможность бесконтактной оплаты проезда по банковской карте, смартфону или другому устройству с NFC прямо на турникете.

В ПриватБанке напомнили, что первые турникеты с технологией бесконтактной оплаты банковской картой заработали в Днепропетровском метрополитене 10 сентября 2020 года на станциях Вокзальная и Покровская.

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За два года на этих станциях бесконтактно оплачено более 420 000 поездок.

Экономическая правда