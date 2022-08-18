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США будут призывать западные компании уйти из Турции в случае ее сближения с РФ – СМИ

Четверг, 18 августа 2022, 11:41 - Европейская правда

Вашингтон может порекомендовать западным компаниям сократить экономические отношения с Турцией, если Анкара и Москва договорятся о "формальном экономическом партнерстве".

Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Американский чиновник отметил, что если Турция заключит формальное экономическое партнерство с Россией, Вашингтон может рассмотреть возможность рекомендовать западным компаниям прекратить или сократить свои экономические связи с Анкарой.

"Мы считаем, что Турция должна быть глобальным направлением для бизнеса и капитала, но более тесные отношения с Россией создадут реальные риски для интеграции Турции с остальным миром", – сказал чиновник.

Если Запад сможет доказать, что Турция обходит санкции, Вашингтон может пойти еще дальше, запретив Турции рассчитываться в долларах с помощью вторичных санкций.

Напомним, накануне Соединенные Штаты призвали своего союзника по НАТО Турцию "избегать соглашений" с оборонной промышленностью России.

По данным издания FT, страны Запада не исключают введения карательных мер против Турции на фоне углубления ее отношений с Россией.

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