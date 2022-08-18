Аграрная отрасль вернулась на годы назад: что нужно, чтобы вернуть инвесторов

Урожайность во время войны не хуже средней в последние годы, но сельскохозяйственная отрасль все равно отброшена на годы.

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Дмитрий Сольский в интервью Forbes.ua.

Он рассказал, что в настоящее время в Минагрополитики прогнозируют урожайность 67 млн тонн, что соответствует средним показателям последних лет.

"Его не стоит сравнивать с прошлогодним, потому что тогда был рекорд. В прошлом году мы собрали 107 млн т зерновых и масличных. Учитывая, что сейчас около 25% земель оккупированы, максимум мы могли собрать до 77 млн тонн", – пояснил Сольский.

Но, по словам министра, несмотря на это, война отбросила отрасль на годы - аграрии обновляли технику, инвестировали во что-то новое, это приостановилось и возобновится не скоро.

"Даже если война завтра закончится, нужно некоторое время, чтобы принимать такие решения, быть морально готовыми к этому", - добавил он.

Сольский говорит, что для возвращения инвесторов в аграрный бизнес нужны:

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"Осенью мы начнем с ЕС разработку дорожной карты, где будет четко прописано: через два года мы отменим эти пошлины, а через три – эти. Это позволит украинскому бизнесу планировать инвестиции", – добавил министр.





