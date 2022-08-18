Как будет работать банковская система в День Независимости – объяснение НБУ

Праздничный день 24 августа – День Независимости Украины, который приходится на среду, является обычным рабочим днем, в частности, для банковской системы.

Об этом говорится в объяснении НБУ.

Там напомнили, что в период действия военного положения в Украине упразднены праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде Украины.

Система электронных платежей (СЭП), система депозитарного учета депозитария Нацбанка депозитарного учреждения НБУ и система количественного учета депозитных сертификатов СЕРТИФ будут работать в обычном режиме.

В регуляторе также напомнили, что во время войны СЭП работает в обычном режиме (23/7) и без перебоев, как и в мирное время.

"Все банки Украины подключены к системе и имеют возможность производить платежи клиентов почти круглосуточно и без выходных", - добавили в НБУ.

Экономическая правда