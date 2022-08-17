Посылки в Польшу станут дешевле и оперативнее: операторы подписали меморандум
Укрпочта и Почта Польши подписали меморандум, который позволит снизить тарифы на пересылку посылок и упростит механизм доставки отправлений.
Об этом сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский в Facebook.
Меморандум предусматривает, что до 15 сентября стороны подготовят и подпишут договор о взаимном снижении тарифов на пересылку посылок.
Кроме того, посылки можно будет отправить и получить во всех отделениях Почты Польской и Укрпочты.
Также стороны договорились проработать процессы обработки посылок так, чтобы сроки доставки были в разы быстрее.
"Уже работаем с коллегами по УЗ и, с помощью Министерства инфраструктуры, планируем поставить часть посылок на "железные рельсы", чтобы не терять время на границе", - добавил Смелянский.
Вдобавок представители пастбищных операторов обсудили совместный выпуск марки.