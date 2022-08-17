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Посылки в Польшу станут дешевле и оперативнее: операторы подписали меморандум

Среда, 17 августа 2022, 19:05 - Анастасия Жарикова

Укрпочта и Почта Польши подписали меморандум, который позволит снизить тарифы на пересылку посылок и упростит механизм доставки отправлений.

Об этом сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский в Facebook.

Меморандум предусматривает, что до 15 сентября стороны подготовят и подпишут договор о взаимном снижении тарифов на пересылку посылок.

Кроме того, посылки можно будет отправить и получить во всех отделениях Почты Польской и Укрпочты.

Также стороны договорились проработать процессы обработки посылок так, чтобы сроки доставки были в разы быстрее.

"Уже работаем с коллегами по УЗ и, с помощью Министерства инфраструктуры, планируем поставить часть посылок на "железные рельсы", чтобы не терять время на границе", - добавил Смелянский.

Вдобавок представители пастбищных операторов обсудили совместный выпуск марки.

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