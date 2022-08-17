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Airbnb запустил проверку пользователей, чтобы помешать аренде жилья для вечеринок

Среда, 17 августа 2022, 16:57 - Анастасия Жарикова

Услуги по бронированию жилья Airbnb Inc. начнет использовать дополнительный инструмент для обнаружения и блокировки пользователей, снимающих жилье для проведения вечеринок.

Об этом идет речь в сообщении на сайте сервиса.

Новая технология проверяет историю потенциальных арендаторов жилья, а также расстояние от собственного дома до арендуемого объекта, даты аренды (рабочие дни или выходные) и другие факторы.

Алгоритм будет применяться в США и Канаде. Технологию уже опробовали в Австралии, где она способствовала сокращению количества нежелательных вечеринок на 35%.

В 2019 году пять человек погибли в перестрелке на вечеринке в честь Геловина, организованной в снятом из-за Airbnb доме в Сан-Франциско. В период пандемии коронавируса также участились случаи аренды жилья для проведения праздников.

В августе 2020 года Airbnb ввела временный запрет на вечеринки, а в 2021 году полностью запретила подобные меры.

В частности, компания запретила лицам младше 25 лет снимать жилье полностью недалеко от места их постоянного проживания, если только они не имеют большого количества положительных отзывов от хозяев.

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