Фонд гарантирования начал выплаты юрлицам-вкладчикам экс-Сбербанка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал удовлетворять требования кредиторов 7 очереди МР Банка (экс-Сбербанка) - юридических лиц-клиентов банка, не связанных с банком лицами. Клиентам-юрлицам выплатят 277,1 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Клиентам-юрлицам будет выплачено 277,1 млн. грн.

"Управление и реализация активов АО "МР Банк" позволили Фонду гарантирования вкладов аккумулировать на счетах банка сумму, достаточную для удовлетворения требований кредиторов шестой очереди и начала расчета с кредиторами седьмой очереди банка. Соответствующее решение №602 было принято исполнительной дирекцией Фонда 15 августа 2022 года.

Так, решением исполнительной дирекции Фонда согласовано начало удовлетворения требований кредиторов 7 очереди - юридических лиц-клиентов банка, не являющихся связанными с банком лицами", - говорится в сообщении.

В общей сложности на удовлетворение требований 54 986 кредиторов седьмой очереди будет направлено 277,1 млн грн, что составляет 10% от общей суммы седьмой очереди.

Удовлетворение требований кредиторов осуществляется в безналичной форме путем перечисления средств на счета кредиторов.

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Процедуру ликвидации АО "МР БАНК" Фонд приступил 25 февраля на основании решения правления Национального банка Украины от 25 февраля 2022 года.

Экономическая правда