BlackRock инвестирует 700 миллионов долларов в накопители энергии в Австралии

Фонд под управлением американской инвесткомпании BlackRock Real Assets собирается приобрести Akaysha Energy – австралийскую компанию, разрабатывающую проекты аккумуляторных накопителей энергии.

Об этом пишет CNBC.

Во вторник BlackRock сообщила, что намерена выделить более 1 миллиарда австралийских долларов (около 700 миллионов долларов) "для поддержки создания" активов аккумуляторных накопителей мощностью более 1 гигаватта.

Там добавили, что Akaysha планирует разработать проекты хранения энергии на ряде рынков Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Японию и Тайвань в ближайшей перспективе.

"Эффективные крупномасштабные системы хранения приобретают все большее значение по мере расширения мощностей возобновляемой энергии. Это объясняется тем, что хотя источники энергии, такие как солнце и ветер, возобновляются, они непостоянны.

Международное энергетическое агентство заявило, что "быстрое расширение накопителей энергии имеет решающее значение для удовлетворения потребностей в гибкости декарбонизированной электроэнергетической системы". По данным МЭА, в 2020 году инвестиции в накопители аккумуляторов выросли почти на 40% и достигли 5,5 миллиарда долларов", - пишет издание.

Данные австралийского правительства показывают, что в 2020 году на ископаемое топливо приходилось 76% общего производства электроэнергии, при этом доля угля составила 54%, газа – 20% и нефти – 2%. Доля ВИЭ составила 24%.

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Возобновляемые источники энергии обеспечили около 77 716 ГВт-ч электроэнергии в 2021-м, заявляют в правительстве. Это составляет 29% от общего объема производства электроэнергии в Австралии.

В своей речи в прошлом месяце премьер-министр страны Энтони Альбанезе сказал, что "проблема изменения климата – это также возможность в будущем, которой мы должны воспользоваться, чтобы действительно стать сверхдержавой в сфере возобновляемой энергии".

Экономическая правда