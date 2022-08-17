Monobank повысит тариф на снятие наличных с банкоматов
Среда, 17 августа 2022, 12:40 -
С 1 сентября виртуальный monobank повысит тариф на снятие наличных денег с нынешних 0,5% до 0,9%.
Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский в Telegram.
"С 1 сентября платежные системы... более чем вдвое повысят межбанковский тариф возмещения за снятие клиентами других банков наличных денег в украинских банкоматах", – написал он.
По словам топ-менеджера, в этих условиях тариф за снятие наличных, действовавший ранее, не будет покрывать расходы финучреждения. Потому monobank вынужден повысить тариф.
Тариф по снятию кредитных средств останется без изменений.