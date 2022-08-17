Все разделы
Укр / Рус

Monobank повысит тариф на снятие наличных с банкоматов

Среда, 17 августа 2022, 12:40 - Анастасия Жарикова

С 1 сентября виртуальный monobank повысит тариф на снятие наличных денег с нынешних 0,5% до 0,9%.

Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский в Telegram.

"С 1 сентября платежные системы... более чем вдвое повысят межбанковский тариф возмещения за снятие клиентами других банков наличных денег в украинских банкоматах", – написал он.

По словам топ-менеджера, в этих условиях тариф за снятие наличных, действовавший ранее, не будет покрывать расходы финучреждения. Потому monobank вынужден повысить тариф.

Тариф по снятию кредитных средств останется без изменений.



банки Monobank
Материалы по теме
Доля неработающих кредитов в банках выросла почти на 30%  16 августа 2022, 13:27
Гривневые средства украинцев в банках растут – НБУ 16 августа 2022, 11:53
Фонд гарантирования выделил неплатежеспособным банкам 1,9 миллиарда с начала года 16 августа 2022, 10:38
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте