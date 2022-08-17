Релокация бизнеса: сколько предприятий уже возобновили работу

С начала действия программы релокации в Украине перемещено 710 предприятий, 500 из них уже возобновили работу.

Об этом в эфире телемарафона заявил заместитель министра экономики Александр Грибан, передает "Укринформ".

"На сегодняшний день у нас зарегистрировано 1796 заявок от предприятий. Уже было перемещено 710 предприятий, и из них 500 уже возобновили свою работу и успешно работают", - сказал замминистра.

Отмечается, что большинство предприятий релокировано в западные области.

При этом больше всего было перемещено во Львовскую область (29% заявок), Закарпатскую область (18%) и Черновицкую область (12%).

По словам Грибана, 576 предприятий отказались от релокации в связи с деоккупацией территорий, на которых они находятся.

Он добавил, что сейчас Минэкономики ищет локацию или способ транспортировки для 515 предприятий.

ВИДЕО ДНЯ

Экономическая правда