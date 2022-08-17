Карты "Простір" начнут принимать 100% платежных терминалов в Украине

До конца года карты национальной платежной системы "Простір" будут принимать к оплате все платежные терминалы в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба системы.

Отмечается, что это стало возможным благодаря тому, что к НПС "Простір" подключился "Укрсиббанк" и настройке всей сети платежных терминалов банка на обслуживание карт "Простір".

Обновление терминальной сети УкрСиббанка будет происходить поэтапно. Оно завершится к концу этого года, а большинство терминалов будет настроено в течение двух следующих месяцев.

Также стала доступна услуга снятия наличных с карты "Простір" во всех банкоматах Укрсиббанка.

"Теперь каждый украинец будет иметь возможность осуществлять безналичные расчеты с использованием платежных карт любых платежных систем и в любом уголке Украины. Такая возможность приобрела особое значение в условиях военного положения", – подчеркнул директор Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Андрей Поддерегин.

По его словам, обеспечение возможности приема карт "Простір" во всей платежной инфраструктуре Украины является одной из стратегических целей Стратегии развития финансового сектора Украины до 2025 года.

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