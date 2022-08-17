Стартапы демонстрируют устойчивость и продолжают бизнес, несмотря на войну – Минцифры

Несмотря на войну, украинские стартапы продемонстрировали устойчивость и продолжают вести свой бизнес.

Об этом свидетельствуют результаты опроса для анализа результатов деятельности украинских стартапов во время войны, сообщает пресс-служба Минцифры.

Недавно Минцифры совместно с партнерами запустили онлайн-опрос для анализа результатов деятельности украинских стартапов во время войны и поиска эффективных способов поддержки индустрии.

Компании анализировались по следующим сферам: релокейт стартапов и команд, их финансовое положение, влияние на развитие отрасли и рынка, получение поддержки после начала войны, краткосрочные и долгосрочные планы.

Отмечается, что некоторые украинские стартапы переехали, но большинство оставили по крайней мере часть своей деятельности или команды в Украине. Кроме того, не переехавшие стартапы пока не планируют этого делать. Более половины продолжает свою деятельность исключительно из Украины.

При этом, по меньшей мере, один из десяти новых сотрудников был вынужден покинуть свою компанию с начала российского вторжения. Однако не все стартапы претерпели сокращение команды. Более четырех из десяти стартапов не почувствовали никаких изменений.

"Девять из десяти стартапов подтверждают, что им нужна финансовая поддержка для продолжения деятельности и/или расширения. Большинство опрошенных отметили, что ожидают расширения своей деятельности в краткосрочной перспективе. Лишь 4% стартапов считают, что их деятельность может быть сокращена.

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В целом это исследование показывает, что, несмотря на войну, украинские стартапы продемонстрировали устойчивость и продолжают вести свой бизнес", - добавляют в Минцифры.

Полные результаты исследования можно просмотреть по ссылке.

Эконмическая правда