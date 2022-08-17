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"Новая почта" в сотрудничестве с ГСЧС начали разработку роботов-саперов

Среда, 17 августа 2022, 11:05 - Алексей Павлыш

"Новая почта" в сотрудничестве с ГСЧС Украины начали разработку роботов-саперов: это будет первый украинский робот-сапер для разминирования водоемов, а другой вид - для суши.

Об этом сообщает пресс-служба "Новой почты".

Это поможет ускорить разминирование всей территории Украины и сохранит жизнь украинских пиротехников.

В компании объяснили, что в ГСЧС определили основные требования к таким роботам, а Новая почта взяла на себя ответственность за техническое направление, а также за поиск и привлечение партнеров.

"Украина сейчас – одна из самых заминированных стран в мире. Около 200 тысяч квадратных километров, а это почти треть территории государства, нуждаются в разминировании. Скорее всего, это могут сделать работы. А мы в Новой почте накопили немалый опыт в сфере роботизации.

Вместе с украинскими стартапами и собственной R&D командой мы разработали и внедрили три модели роботов на своих мощностях. Теперь мы используем эту экспертизу в совместном проекте со спасателями, чтобы помочь быстрее вернуть Украину в безопасную жизнь", - сказал директор по развитию Новой почты Алексей Тараненко.

В планах компаний разработать и обеспечить расчеты пиротехников не менее 20 роботов каждого типа.

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