Цены на нефть выросли на 1 доллар после падения запасов в США

Цены на нефть в среду выросли на 1 доллар, отскочив от шестимесячного минимума, достигнутого накануне, поскольку неожиданно значительное падение запасов нефти и бензина в США напомнило инвесторам, что спрос остается стабильным.

Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 82 цента, или на 0,9%, до 93,16 доллара за баррель до 06:30 GMT.

Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate (WTI) также выросли на 85 центов, или на 1%, до 87,38 долларов за баррель.

Накануне, во вторник, котировки упали примерно на 3%, поскольку слабые данные о строительстве жилья в США вызвали обеспокоенность потенциальной глобальной рецессией.

"Уменьшение запасов бензина в США вторую неделю подряд заверило инвесторов в стабильности спроса, что побудило к покупкам", – сказал главный аналитик Fujitomi Securities Co Ltd Казухико Сайто.

"Однако ожидается, что рынок нефти будет оставаться под давлением с достаточно высокой волатильностью из-за опасений потенциальной глобальной рецессии", - добавил он.

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Запасы сырой нефти сократились в США примерно на 448 000 баррелей в неделю, закончившуюся 12 августа. По данным источников, запасы бензина упали примерно на 4,5 миллиона баррелей, в то время как запасы дистиллята сократились примерно на 759 000 баррелей.

Экономическая правда