Поставки в РФ бюджетных смартфонов упали почти на 60%

В первом полугодии 2022 года в Россию ввезли 2,7 млн ​​смартфонов стоимостью ниже 10 000 рублей – это на 56% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Об этом говорится в отчете аналитического центра холдинга GS Group, пишет "Коммерсант".

При этом поставки смартфонов стоимостью от 10 000 до 30 000 рублей сократились на 24% (до 5,5 млн штук), а импорт дорогих устройств упал на 38% (до 1,6 млн штук).

Всего в первом полугодии в Россию было поставлено 9,9 млн смартфонов, что на 38% меньше показателя первых шести месяцев 2021 года.

В общем объеме поставок телефоны нижнего ценового сегмента занимают 27% (годом ранее – 38%), среднего сегмента – 56% (год назад – 46%), а доля верхнего сохранилась и равна 17%.

По мнению аналитиков GS Group, импорт недорогих смартфонов уменьшился из-за выхода из российского рынка Samsung (на него приходилась треть сегмента) и сокращения почти вдвое поставок китайских Xiaomi и Realme.

Источник издания в одном из ритейлеров отметил, что устройства, ранее стоившие 10 000 рублей, сейчас продаются за 15 000 рублей из-за подорожания комплектующих и глобального дефицита чипов.

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Аналитик TelecomDaily Илья Шатилин подчеркнул, что в России бюджетные смартфоны подорожали примерно на 50% из-за курса рубля и логистических ограничений.

Экономическая правда